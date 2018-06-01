Usta Gazeteci Uğur Vardan Murat Cemcir'den İntikamını Aldı
Hürriyet Gazetesi yazarlarından Uğur Vardan, Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçerek poz veren Murat Cemcir'den intikamını aldı.
Ünlü gazeteci Uğur Vardan, Cannes'da kırmızı halı geçişi esnasında çekilen fotoğraflarda Murat Cemcir'in, rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçtiği fotoğraf hakkında eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
İNTİKAM ALINDI
Gazeteci Uğur Vardan, Ahlat Ağacı oyuncularından Murat Cemcir ve Doğu Demirkol'un önünde durarak çektirdiği fotoğrafı, "İntikam alınmıştır. Önleri kapatıldı" notuyla paylaştı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE YOL AÇTI
2014 yapımı Kış Uykusu ile Cannes'a damga vuran Nuri Bilge Ceylan, bu yıl yeni filmi Ahlat Ağacı ile Croisette'e geri döndü. Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, film ekibiyle kırmızı halıda poz verdi.
Oyunculardan Murat Cemcir'in aile pozu sırasında ısrarla Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçme çabası ise sosyal medyada büyük tepki çekti.
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Güzel fotograf olmuş birilerine mesaj verilmiş seyirci sanatcıları takipediyor efendiligini bozmayanı herzaman takdirediyor şımaranıda çabuk siliyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tatlı bir gönderme yapılmış tebrik ederizCevap Yaz Yayından Kaldır