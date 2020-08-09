Usta fotoğrafçıların jüride yer aldığı bol ödüllü fotoğraf yarışması başladı Alarko Carrier'ın küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için bu yıl yedincisini düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması başladı.

Alarko Carrier'ın küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekmek için bu yıl yedincisini düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması başladı.

15 Eylül'e kadar devam edecek yarışmaya fotoğrafla profesyonel veya amatör olarak ilgilenen herkes katılabiliyor. Yarışmaya katılım için Instagram veya Twitter üzerinden #küreseliklim2020 etiketiyle birlikte "@alarkocarrier" adını kullanarak fotoğraf paylaşmak yeterli.

Günümüzdeki en önemli ve tüm dünyayı ilgilendiren çevresel tehditlerden biri de iklim değişikliği. Yapılan araştırmalar, küresel çapta hava ve okyanus sıcaklık ortalamalarının arttığını, kar ve buz erimelerinin yaygınlaştığını ve küresel boyutta deniz seviyesinin yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizin de dahil olduğu Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğinin etkileri açısından yerkürenin en hassas olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Alarko Carrier da düzenlendiği fotoğraf yarışmasıyla küresel iklim değişikliğinin çarpıcı etkilerini ortaya koymayı ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu belirlenecek yarışmada; jüri üyesi olarak Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Carrier Klima Ar-ge Proje Müdürü Harun Özkara, Gazeteci - Fotoğrafçı Adem Meleke, Instagram'ın öne çıkan isimlerinden Ahmet Erdem, Belgeselci – Foto Muhabiri Coşkun Aral, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü - Foto Muhabiri Ercan Arslan, Fotoğrafçı Mustafa Seven, Fotoğrafçı - Fotoğraf Eğitmeni Yüksel Altun yer alacak.

2014 senesinden beri düzenlenen yarışmada bu yıl birinci seçilecek fotoğraf Toshiba J2KVG Seiya 13 Duvar Tipi DC Inverter Split Klima, ikinci Samsung Galaxy Note10 akıllı telefon ve üçüncü Canon EOS 250D fotoğraf makinesi ile ödüllendirilecek. Jüri özel ödülüne layık görülen 3 kişi WOWITOYS Lark Racing Optical Flow Drone'un sahibi olacak ve dereceye giren 6 kişi de D&R'dan 200 TL'lik hediye çeki kazanacak.

(İHA)

Kaynak: İHA