Bu nasıl vicdansızlık! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi - Haberler
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Bu nasıl vicdansızlık! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi

Bu nasıl vicdansızlık! Üst geçit asansörüne tekme atarak zarar verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmit'te kimliği belirsiz kişinin bindiği üst geçidin asansöre tekme atıp zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Asansör, yaklaşık 1 ay kapalı kalacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 42 Evler mevkisinde yaptırılan Fatma Seher-Kara Fatma Üst Geçidi'ndeki asansöre binen kişi, tekmeler atarak zarar verdi.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK

O anlar, güvenlik kamarasına da yansıdı. Kapıları parçalanan asansörün, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru hasar gördü. Belediye, Kurtuluş Savaşı kahramanı Fatma Seher'in adının verildiği üst geçide zarar veren kişi hakkında hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Son Dakika Haberleri

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