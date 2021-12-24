ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da zincir marketlere yüksek fiyat denetimi

İSTANBUL Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde yüksek fiyat denetimi gerçekleştirildi. Zabıta ekipleri, marketlerde satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluğu konularını denetledi.

Döviz kurundaki yükselme döneminde fiyatları artırılan market ürünlerinin, dövizin ciddi şekilde düşüşü sonrası fiyatların aşağı çekilip çekilmediği bugün Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğunluklu çalışma konusu oldu.

Üsküdar Belediyesi Zabıta ekipleri, Üsküdar meydan çevresi, Balıkçılar Çarşısı ve ilçe genelinde yer alan büyük zincir marketlere tek tek giderek denetimlerde bulundu. Özellikle gıda ve genel temizlik maddelerine yönelik yapılan denetimlerde, reyondaki fiyat etiketleri incelendi. Dövizin yüksek olduğu günler ile bugünkü düşük döviz kurları dolayısıyla fiyatların normale çekilip çekilmediği gözden geçirildi. Marketlerde bazı ürünlerde önemli indirimler gözlenirken bazı ürünlerde olması gereken düşük fiyatın yer almadığı gözlendi.

Ekipler, fiyat farklılıklarını kasaya götürdükleri ürünlerle de kontrol ettiler. Etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediği karşılaştırıldı. Etiketlerde ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları rapor tutularak ilgili bakanlık birimlerine gönderildi.

Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı İsa Doğan, "Üsküdar Belediyesi olarak bugün marketlerimizde etiket ve fiyat denetimi yapıyoruz. Ürünlerin etiketler doğru yansıtılıp yansıtılmadığına bakıyoruz. Ürün gramajları ve çeşitliliği etikette doğru mu diye bakıyoruz. Daha sonra etiket fiyatları ile kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığına bakıyoruz. İkinci kontrolümüz de reyonlarda indirim olan ürünlerin kasaya yansıyıp yansımadığına bakıyoruz. Eğer uyumsuzluk varsa tespit ettiklerimizi rapor haline getirip İl Ticaret Müdürlüğüne gönderiyoruz" dedi.

Market Şube Müdürü Mehmet Portakal, "Kur artışıyla beraber fiyatlar arttı ama kurun düşüşüyle beraber fiyatlarımızın ciddi anlamda aşağı geldiğini görüyoruz. Fiyatların ciddi anlamda daha da aşağı geleceğini düşünüyorum" dedi.