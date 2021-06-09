Üsküdar'da yeni açılan parka Şehit Eren Bülbül'ün adı verildi

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı Üsküdar'da yeni açılan çocuk parkına verildi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün adı Üsküdar'da yeni açılan çocuk parkına verildi. Şehit Eren Bülbül'ün annesi ve yakınlarının katılımıyla park hizmete açıldı.

Üsküdar Belediyesi, 15 yaşındayken Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ü unutmayarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yeni yapılarak açılışı yapılan parka Şehit Eren Bülbül'ün adını verdi. Şehit Eren Bülbül adını taşıyan park, Eren Bülbül'ün Annesinin ve ailesinin de katılımıyla yoğun bir ilgiyle İstanbulluların hizmetine sunuldu.

Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in yanı sıra, şehit Eren Bülbül'ün Annesi Ayşe Bülbül ve ailesi, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Maçka Belediye Başkanı Dr. Koray Koçhan'ın katılımı ve çok sayıda protokol katıldı. Açılış için parka giren Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve yakınlarını vatandaşlar alkışlar ile karşıladı.

Törene katılan ve parkın girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, şehit oğlunun isminin Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yavrumun isminin unutulmaması çok güzel bir duygu. Bu kadar insan benim oğlumu sevgiyle anıyor, Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, diğer tüm şehitlerin olduğu gibi Eren Bülbül isminin de asla unutulmayacağına vurgu yaparak, "Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir park yaptık, bu bölgedeki çocuklarımızın oynayabileceği güzel bir alan oldu. Parka da 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül'ümüzün adını verdik" dedi.

Açılış için Trabzon'dan gelen Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da, "İyi ki varsın Eren" demek için burada olduklarını söyleyerek, "Erenimizin ismi burada hem çocuklara, gelecek nesillere örnek olacağı için hem de ebediyen yaşayacağı için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle açılışı yapılan parkta çok sayıda vatandaş bir araya gelirken, parkın çevresindeki apartmanlara da Türk bayrağı ve "İyi ki varsın Eren" yazılı pankart asıldığı görüldü.

Kurdele kesimi sonrası ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Şehit Eren Bülbül'ün Annesi Ayşe Bülbül'e günün anısına, üzerinde Şehit Eren Bülbül'ün adının yazılı olduğu hat hediye etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı