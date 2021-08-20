İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
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İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Üsküdar'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Üsküdar'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yaklaşık 300 kişilik aşure dağıtıldı.

Polis ekipleri, dağıtım sırasında, vatandaşlara "sosyal mesafe" ve "maske" kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İkramı alan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti
İstanbul polisi, Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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