Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti

Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Üsküdar sahilinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti.

Üsküdar sahilinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti.

Tek kullanımlık plastik atık ve maske gibi çöplerin bulunduğu sahilde, kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında artış olduğu görüldü.

Sahile gelen vatandaşlar, karşılaştıkları görüntü nedeniyle şaşkınlık yaşarken, denizin kirli olmasına tepki gösterdi.

Çorum'dan İstanbul'a ziyaret amacıyla geldiğini söyleyen Seyfettin Körpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizde ufak bir kirlilik olduğunu ancak kirliliğin çoğalması halinde problem olacağını belirtti.

İstanbul'un, Üsküdar'ın, yerli ve yabancı turistler tarafından çok fazla tercih edildiğine dikkati çeken Körpe, "Burada yol bozulduğu zaman nasıl asfalt yapılıyorsa, denizlerimize de bu şekilde sahip çıkılması lazım. Denizlerin kirlendiği zaman temizlenmesi lazım. Denizlerimiz herkesin gelip havasını değiştirdiği bir alan. Dolayısıyla herkes sorumluluğunu bilip bu alanı temiz tutup, devamlılığını sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Denizdeki kirlilik karşısında şaşkınlık yaşayan Melek Korkmaz da "Bu kadar güzel bir ülkede denizin böyle kirli olması hiç hoş bir şey değil. Denizi korumak zorundayız. Böyle güzel bir ülkeyi kirletmemek gerekiyor. Güzel, hoş değil. Her tarafta çöp kovaları var. Denize çöp atılması doğru şeyler değil." diye konuştu.

Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti
Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti
Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti
Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
İstanbul'da dolunay büyüleyici manzaralar ortaya çıkardı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
İstanbul sahilinde meydan savaşı! 35-40 yabancı uyruklu kişinin kavgasını güvenliğin anonsu bile ayıramadı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ Seda Sayan Fatma Girik Demet Akalın
Spor Balotelli Serdar Aziz Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:35:16. #1.14#

title