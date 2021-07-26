Üsküdar'da kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti

Üsküdar sahilinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti.

Üsküdar sahilinde kıyıya vuran çöplerin oluşturduğu kirlilik çevredekileri rahatsız etti.

Tek kullanımlık plastik atık ve maske gibi çöplerin bulunduğu sahilde, kirlilik sebebiyle deniz anası sayısında artış olduğu görüldü.

Sahile gelen vatandaşlar, karşılaştıkları görüntü nedeniyle şaşkınlık yaşarken, denizin kirli olmasına tepki gösterdi.

Çorum'dan İstanbul'a ziyaret amacıyla geldiğini söyleyen Seyfettin Körpe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denizde ufak bir kirlilik olduğunu ancak kirliliğin çoğalması halinde problem olacağını belirtti.

İstanbul'un, Üsküdar'ın, yerli ve yabancı turistler tarafından çok fazla tercih edildiğine dikkati çeken Körpe, "Burada yol bozulduğu zaman nasıl asfalt yapılıyorsa, denizlerimize de bu şekilde sahip çıkılması lazım. Denizlerin kirlendiği zaman temizlenmesi lazım. Denizlerimiz herkesin gelip havasını değiştirdiği bir alan. Dolayısıyla herkes sorumluluğunu bilip bu alanı temiz tutup, devamlılığını sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Denizdeki kirlilik karşısında şaşkınlık yaşayan Melek Korkmaz da "Bu kadar güzel bir ülkede denizin böyle kirli olması hiç hoş bir şey değil. Denizi korumak zorundayız. Böyle güzel bir ülkeyi kirletmemek gerekiyor. Güzel, hoş değil. Her tarafta çöp kovaları var. Denize çöp atılması doğru şeyler değil." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu