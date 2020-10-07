(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
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(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU

07.10.2020 21:14 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:41
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHAİstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları harekete geçirdi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı, vatandaşları harekete geçirdi. Otomobillerini dolu yağışından korumak isteyenler kapalı otoparklara akın etti. Üsküdar ve Ümraniye'de araç sürücüleri kapasitesini dolduran otoparklara girmek için sıra bekledi. 

İstanbul'da özellikle Perşembe ve Cuma günü, yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve dolu beklentisi nedeniyle Marmara Bölgesini uyaran MGM, kuvvetli yağıştan kaynaklı gelişebilecek sel ve su baskını ihtimallerine karşı da vatandaşları uyardı. Kapalı otoparkı olmayan İstanbullular otomobillerinin doludan zarar görmemesi için harekete geçti. Üsküdar ve Ümraniye'de bulunan İSPARK'a ait kapalı otoparklarda akşam saatlerinde araç kuyruğu oluştu. Bazı otomobiller kapasitesini dolduran otoparka giremedi. 

Otoparka girebilmek için sıra bekleyen bir sürücü, "Aracı park edeceğiz ama her taraf dolu. AVM'lerin esasında yardımcı olması lazım. Açmaları lazım otoparkları. 'Yerimiz yok, bırakamazsınız' diyorlar. Burası da dolu. Kapalı otopark arayacağız, bulamazsak yorgan, battaniye, halı ne bulursak sereceğiz arabanın üzerine. Artık Allah'a emanet edeceğiz" dedi.

(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU
(Ek Bilgi ve Görüntlerle)ÜSKÜDAR VE ÜMRANİYE'DE KAPALI OTOPARKTA DOLU KUYRUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları (1)
MEHMET: Ne yapalım araçlar zarar görürse sigorta ödeyecek telaşa gerek yok
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