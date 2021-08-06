Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
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Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da inşaat malzemelerinin konulduğu depoda bulunan işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu.

Üsküdar'da inşaat malzemelerinin konulduğu depoda bulunan işçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Klimadan kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle çevreye yoğun siyah duman yükseldi. Yangın esnasında konteynerde işçilerin bulunmaması olası faciayı önledi.

Olay, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi Orhan Seyfi Orhon Caddesinde saat 17.15 sıralarında yaşandı. İnşaat malzemelerinin konulduğu bir deponun bahçesinde, işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Klimadan kaynaklandığı düşünülen yangın nedeniyle gökyüzüne yoğun siyah duman yayıldı. Yanan konteynerden ara ara patlama sesleri de duyuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Hasan Gümüş, "Buradan çok yüksek bir şekilde duman çıktığını gördük ve koşarak buraya geldik. Bayağı alevler çıkıyordu karşı yakadan da göründüğü söyleniyor. Polis memurlarının ve itfaiyelerin şu an için söylediği yangının klima veya kablolardan çıktığı. Söndürüldü şu an zaten itfaiyeye ve polislere teşekkür ederiz çok hızlı bir şekilde geldi buraya. Herhangi bir can kaybı yok. İçeride patlamalar oldu onlar da televizyon veya tüpden dolayı çıkan patlamalardı" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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