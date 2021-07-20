Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
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Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı

Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtımı yapıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtımı yapıldı. Üsküdar Belediyesi kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi.

Üsküdar Belediyesi kurban kesemeyen ihtiyaç sahibi 5 bin aileye 30 ton kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Üsküdar Belediyesi Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Kurban bayramın ilk gününde kurban kesemeyen ailelere, bin 250 adet koyundan oluşan kurban kesimi ile 30 ton kurban eti dağıtımı gerçekleştirdi. Üsküdar Selimiye Mahallesi Atölyeler Caddesinde yer alan Belediye Aşevi'nde hazırlanan 30 ton kurban eti 6'şar kilogramlık paketlere konuldu. Belediye ekipleri, paketlenen etleri soğutuculu araçlarla kapı kapı dolaşarak ailelere teslim etti.

Kurban eti dağıtım işlemlerini aşevinde takip eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Üsküdar'da Kurban Bayramı'nda güzel bir gelenek başlattık. Yıllardır devam ediyor. Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye gücü yetmeyen vatandaşlarımızı unutmama adına belediye olarak bin 250 adet küçükbaş hayvan aldık. Onları görüldüğü gibi burada kestik, şimdi bu kurbanlıkların etlerini Üsküdar'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız. Direkt evlerine, hanelerine teslim edeceğiz. Yaklaşık 5 bin aileye et götürecek kadar bir hazırlığımız var. 30 ton tutarında bir rakam. Arkadaşlarımız kapı kapı tespit edilen, bize başvuran, belediyemizin hesaplarına müracaat eden vatandaşlarımıza bu taze etleri bugün ve yarın bayramın 1. ve 2. günü teslim etmiş olacağız. Amacımız kurbanın bu bayramın mutluluğu olup herkes hissetsin. Evlerinde kurban kesilerek et alamayan vatandaşlarımızın sofralarında, çorbalarında etli bir yemek olsun istiyoruz. Bunlar güzel bir gelenek ve zaten komşular da birbirlerine yardımcı oluyor. Kurban kesemeyenleri kurban kesenler gözetiyor, takip ediyor. Biz de Üsküdar Belediyesi olarak bu kapsamda bir çalışma yaptık. Allah kabul etsin. Destek olanlar var. Kurbanlıklarını bize güvenerek teslim edenler var. Onların da aldığınız kurbanları keserek şimdi Üsküdar'daki hemşehrilerimize bu yıl kurban etlerini dağıtacağız. Allah kabul etsin. Bütün herkesin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, huzur içerisinde ağız tadında nice bayramlar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı
Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Üsküdar'da ihtiyaç sahibi ailelere 30 ton kurban eti dağıtıldı - Haberler
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