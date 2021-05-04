Son dakika haberi... Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi... Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÜSKÜDAR'da giysi toplama kutusuna giren kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 

Olay, saat 22: 40 sıralarında Üsküdar, Harem İskelesi Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre giysi toplama kutusundaki giysileri almak için giren ismi öğrenilemeyen kişi tekrar çıkamadı. Yardım çağrılarını duyanların haber vermesiyle gelen polis ekipleri de vatandaşı çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu kurtarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.


- İstanbul
Son dakika haberi... Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi... Üsküdar'da giysi toplama kutusuna girip çıkamayan kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan URAL

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