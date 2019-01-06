Üsküdar'da Denizden Haç Çıkarma Töreni
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.
Üsküdar'daki Çengelköy Rum Ortodoks Aya Yorgi Kilisesi'nde Piskopos Aramisu Kassanos'un yönettiği ayinin ardından, ayine katılanlar dualar ederek haç atma töreninin yapılacağı Çengelköy İskelesi'ne geldi.
Piskopos Kassanos'un, denize attığı haçı çıkarmak için 6 kişi tekneden denize atladı. Denize atlayan Michal Şahbaz sudan çıkardığı haçı öperek Piskopos Kassanos'a verdi.
Haçı çıkarmak için denize atlayan 6 kişiye piskopos Kassanos tarafından altın haç kolye hediye edildi.
Kaynak: AA