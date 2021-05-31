Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti
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Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti

Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar, Kandilli'de bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Kandilli Köşkü, altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan definecilerin hedefi haline geldi.

Üsküdar, Kandilli'de bakımsızlık nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi Kandilli Köşkü, altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan definecilerin hedefi haline geldi. Defineciler tarafından talan edilerek harabeye dönen tarihi köşk havadan böyle görüntülendi.

Üsküdar'daki Tarihi Kandilli Köşkü, Osmanlı Bankası'nın kurucularından İngiliz David Glavany tarafından 1893 yılında Üsküdar'da yaptırıldı. Köşkün duvarlarının kum taşı ve granitten yapılması, köşkün günümüze kadar ulaşmasını sağladı.

Hak sahipleri arasında dava ve mahkeme süreci devam ederken 130 yıllık tarihi köşk definecilerin hedefi haline geldi.

Altın bulma hayaliyle kaçak kazı yapan defineciler, tarihi köşkü talan etti. Yıllarca süre gelen bakımsızlığın yanı sıra defineciler köşkün her köşesini istila etti. Köşk içerisinde bulunan ahşap merdivenler yıkılırken, Köşk içerisinde bulunan eşyalar hırsızlar tarafından çalındı. Tarihi köşk zamana yenik düşerek harabeye döndü.

"TARİHİ KÖŞKÜN BİR AN EVVEL KORUMA ALTINA ALINMASI GEREKİYOR"

Tarihi Kandilli köşkünün önemli bir kültür mirasını olduğunu belirten Kent Araştırmacısı Berk Erkent, "Tarihi Kandilli Köşkü bizler için çok önemli bir kültür mirası. Yaklaşık 130 yıllık bu tarihi köşk boğazın iki yakasına nazır bir konumda yer alıyor. Köşk 1983 yılında Osmanlı Bankası kurucularından İngiliz bir kişi tarafından inşa edilmiştir. Şu an için ise mülkiyeti ile alakalı bazı problemler yaşanmaya devam ediyor. Aslında hepimize ait olan bu miras, bazı farklı niyetli kişiler tarafından tarafından talan edilmiş vaziyette. Bu gibi önem arz eden yapıların özellikle koruma altında olması gerekiyor. Köşkün son hali ise gerçekten düşündürücü ve üzücü. Definecilerin bu arayışı aslında hiçbir zaman bitmeyecek fakat buralarda yaptıkları çalışmalarda arayışlarda bu tarihi dokulara önem vermeleri gerekir. Köşkün şu an duvar ve zeminlerinde açılmış çukur alanlar var. Tarihi Kandilli Köşkü'nün bir an önce koruma altına alınması ve gerekenin yapılması hepimiz için sevindirici bir haber olacaktır" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Aykut Zor - Yusuf Enes İnce/İHA)

Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti
Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti
Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti
Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti
Üsküdar'da defineciler tarihi köşkü talan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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