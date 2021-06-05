Üsküdar'da çevre bilincinin oluşması için atölye ve sergi çalışması yapıldı
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Üsküdar'da çevre bilincinin oluşması için atölye ve sergi çalışması yapıldı

Üsküdar'da çevre bilincinin oluşması için atölye ve sergi çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında atölye çalışması yapıldı ve sergi düzenlendi.

Üsküdar'da, "Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında atölye çalışması yapıldı ve sergi düzenlendi.

Üsküdar Belediyesi tarafından Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'ndeki Abdulvahap Yıldırım Parkı'nda, çevre duyarlılığı bilincinin oluşması için yapılan atölye çalışmasında geri dönüşüm, sıfır atık ve kompost anlatıldı.

Çocuklar tarafından hazırlanan resim ve maketlerden oluşan "sıfır atık ve fotoğraf sergisi" parktakilerin beğenisine sunuldu.

Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, stantları gezerek bilgi aldı.

Türkmen, "5 Haziran Dünya Çevre Günü"nde çevreye duyarlı eserleri paylaşmanın önemine değinerek, çevre konusunda dünyada ve Türkiye'de sorunlar olduğunu söyledi.

Çevrenin bir gün hatırlanarak geçiştirildiğini belirten Türkmen, "Bakın tehlike kapıda. Dünyada doğal kaynaklar azalıyor, gelecek nesilleri sıkıntılı günler bekliyor. Çevre konusunda herkese sorumluluk düşüyor. Belediye olarak 2016'dan bu yana çöpü ayrıştırarak ayrı günlerde topluyoruz. Salı ve cuma günleri dönüşebilen çöpleri topluyoruz. Ayda 3 bin ton topluyoruz ama hedefimiz 5 bin tonu yakalamak. Bu vatandaşlarımızla olur. Vatandaşlar gönüllü benimsemeli." ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'ndeki deniz salyasına da değinen Türkmen, "Dünyada buzullar erimeye başladı. İstanbul'da deniz salyası yoktu, bakın o çıktı. Doğayı kirletince başımıza ne gelecek kestiremiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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