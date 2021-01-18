Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
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Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu

18.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 18.01.2021 11:37
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu

ÜSKÜDAR'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu.

ÜSKÜDAR'da buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri parçalayarak apartmanın bahçesine uçtu. 3 metre yükseklikten düşen araç dik durdu. Balkondan destek alarak dik duran araçtaki sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 

Kaza saat 09.30 sıralarında Acıbadem Mahallesi Başöğretmen Sokak'ta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık 10 metre kayarak kaldırıma çıktıktan sonra da demir bariyerleri kırıp apartmanın bahçesine düştü. 

3 metre yükseklikten düşen otomobil bahçede dik bir şekilde kaldı. Balkondan destek alarak dik duran otomobildeki kadın sürücü kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içinde çıkartıldı. Kazayı gören bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri aracın düştüğü yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı.

Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri olan Bekir Yeşer, "Sesi duydum. Hemen yardıma koştum. Bayan sürücüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu. 15-20 metreden kayarak boşluğa düştü." diye konuştu.


- İstanbul
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu
Üsküdar'da apartmanın bahçesine uçan araç dik durdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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