Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir, kaç yaşında, nereli?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Ushan Çakır kimdir?

Show TV ekranlarında yarın akşam başlayacak olan Kırmızı Kamyon heyecanla bekleniyor. Dizinin başrollerinde Görkem Sevdindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimler ile birlikte Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Süreyya Kilimci ve Tuğçe Karabayır gibi başarılı isimler de yer alıyor. Peki başrollerden biri olan Ushan Çakır kimdir? Kırmızı Kamyon Cem kimdir, kaç yaşında, nereli? Ushan Çakır hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır 23 Mayıs 1984 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Ushan Çakır, oyunculuğun yanı sıra seslendirme ve sahne tasarımı da yapıyor.

İlk olarak 2011 yılında Çağan Irmak'ın filmi 'Dedemin İnsanları'nın kadrosunda Çetin Tekindor, Hümeyra, Gökçe Bahadır ve Yiğit Özşener ile birlikte yer aldı.

Aynı yıl ekranların fenomen dizisi Leyla ile Mecnun kadrosuna katılan Ushan Çakır, 22 Eylül 2011 tarihinde aynı dizide yer alan oyuncu Ezgi Asaroğlu'na fiziksel saldırıda bulunmuştu. Bu olay sonrasında her iki oyuncunun da sözleşmeleri feshedilmişti. Olayın mahkemeye intikal etmesiyle birlikte Ushan Çakır, 3 bin TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Ushan Çakır 2018 yılında Ufak Tefek Cinayetler dizisinin kadrosuna katıldı.

Ushan Çakır 2017 yılının Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu Damla Sönmez ile nişanlandı.

FİLM VE DİZİLER

2005 Belalı Baldız -Barış

2006 Başka Semtin Çocukları

2008-2009 Gece Gündüz -Yavuz/Damat Ferit

2011 Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi -Okan

2011 Dedemin İnsanları Büyük -Ozan

2012 Uzun Hikâye- Mustafa

2011-2012 Leyla ile Mecnun- Arda

2013 20 Dakika -Özgür

2014 Kurt Seyit ve Şura- Celil Kamilof

2015 Kara Ekmek- Çetin

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem -Hezârfen Ahmed Çelebi

2017 Kara Yazı -Mehmet

2017 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü- Arsen

2018 Masum Değiliz -Volkan

2018 Ufak Tefek Cinayetler- Emre Çelen

2019 Avlu- Tolga

2019 Ferhat ile Şirin -Sadık

2020 Rise of Empires: Ottoman -Zağanos Paşa

2020 Ya İstiklal Ya Ölüm -Salih Bozok

2020 Menajerimi Ara- Kendisi

2021- Kırmızı Kamyon -Cem

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

31 Mart Çarşamba günü (yarın) Show TV ekranlarına gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisinin konusu Türkiye'de bir ilk olacak. Dizinin konusu; itfaiyecilerin zorlu hayatlarını, tehlikeli maceralarını dram ve aksiyon birleşiminde ekranlara taşıyıp anlatıyor.