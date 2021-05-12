Uşak Valisi Kocabıyık, tarlada çalışan mevsimlik işçileri ziyaret ederek "EBA destek noktası" sözü verdi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, tam kapanma sürecinde geçen ramazan ayında tarlalarda emek mücadelesi veren mevsimlik işçileri ziyaret etti.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, tam kapanma sürecinde geçen ramazan ayında tarlalarda emek mücadelesi veren mevsimlik işçileri ziyaret etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden kente gelerek tütün, haşhaş, ayçiçeği ve şeker pancarı tarlalarında çalışan işçiler, Ramazan Bayramı arifesinde de çapalama işlemine devam ediyor.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Koyubeyli köyünde şeker pancarı çapası yapan işçileri ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Tarlada işçilerle sohbet eden Kocabıyık, işçi ailelerine hediyeler verdi.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kocabıyık, mevsimlik tarım işçilerinin her yıl nisan ayında kente geldiğini ve kasım ayına kadar kaldığını söyledi.

Özellikle kadın işçilerin her zaman destekçisi olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Bugün burada mevsimlik tarım işçilerimizi, kadın işçilerimizi ziyaret edip onların sorunlarını dinlemek istedim. Çocuklarının eğitime erişimi ile ilgili sorunlar yaşadıklarını söylediler. İnşallah onların konakladıkları yere "EBA destek noktası" kurup bu sorunu halletmeye çalışacağız." dedi.

Tarlada çalışan Ayşe Aslan da oruç ve sıcak nedeniyle zaman zaman zorlandıklarını ama çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Aslan, "Biz çalışıyoruz ekmeğimizi taştan çıkartıyoruz. Küçük çocuklarımız var. Ailemize, çocuklarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Allah'a binlerce kere şükürler olsun. Bugün de sayın valimiz bizi ziyaret edip sorunlarımızı dinledi. Biz çok mutlu olduk. Kendisini de çok sevdik." diye konuştu.

Çalışmaktan yorulmadığını ve kendisine zor gelmediğini kaydeden Sakine Otu ise tüm kadınların çalışması, ailelerine destek olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık