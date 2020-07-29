Uşak Valisi Kocabıyık, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
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Uşak Valisi Kocabıyık, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Koyunbeyli köyündeki mevsimlik tarım işçilerine ziyaret gerçekleştirdi.

29.07.2020 19:16 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:24

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Koyunbeyli köyündeki mevsimlik tarım işçilerine ziyaret gerçekleştirdi.

Kocabıyık, ziyarette, işçilerle sohbet edip, çocuklara kitap hediye etti.

Kocabıyık, mevsimlik tarım işçilerinin yaklaşık 6 ay Uşak'ta kaldığını belirtti.

Tarımsal faaliyetlerin aksamaması için çaba harcayan herkesin çok değerli olduğunu ifade eden Kocabıyık, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl mevsimlik tarım işçileri için belirli köylere konteynerler yerleştireceğiz. Onlar fedakarca çalışırken biz de onlar için daha iyi yaşam koşulları oluşturmaya uğraşıyoruz. Ülkemizin verimli topraklarında tarım ve hayvancılığı geliştirmek ve daha fazla üretmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çünkü büyük ve güçlü Türkiye için daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek zorundayız."

Kocabıyık'a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Banaz Kaymakamı ve Uşak İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Oğuz Alp Çağlar, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, Milli Eğitim Müdür Vekili Yaşar Akyay eşlik etti.

Uşak Valisi Kocabıyık, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Kaynak: AA

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