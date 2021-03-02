Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı
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Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı

02.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:51
Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı

Koronavirüs risk haritası üzerinden "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" şeklinde esprili bir paylaşım yapan HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweetle karşılık verdiği öne sürülen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Söz konusu twitter adresi de atılan tivit de bana ait değil" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine ilişkin esprili bir paylaşımda bulunarak, "Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık" ifadelerini kullandı.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM TEPKİ TOPLADI

Uşak Valisi Funda Kocabıyık adı ile açılan bir hesaptan ise Buldan'ın tweetini alıntılayarak yazılan küfürlü sözler tepki çekti. Paylaşımda, "Pervin hanım affedersiniz ama Uşak yerine 3... b... a..." sözleri yer aldı.

Uşak Valisi, HDP'li Buldan'a yönelik küfürlü tweet iddialarını yalanladı

"HESAP BANA AİT DEĞİL, EMNİYETE TALİMAT VERDİM"

Kocabıyık, söz konusu paylaşım üzerine bir açıklama yaparak, "Söz konusu Twitter adresi de atılan tweet de bana ait değil. Sahte hesap! Bununla ilgili gerekenin yapılması için Emniyete talimat verdim" ifadelerini kullandı.

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI DA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın da Buldan'ın haritalı paylaşıma tepki göstererek, "Burası vatan sevdalısı efeler diyarı aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline." demişti.

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