Uşak'ta yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı
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Uşak'ta yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı

Uşak'ta yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta, kendisini savcı olarak tanıttığı yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı.

Selçikler beldesinde yaşayan 80 yaşındaki Yusuf Tekin'in ev telefonunu arayıp kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, "Banaz ilçesinde bir cinayette kimliğinin bulunduğunu, olay yerinden çalınan paraları tespit edebilmek için elindeki paraların seri numarasına bakacaklarını ve akşam saatlerinde geri getireceklerini" söyledi.

Tekin, şüphelinin yönlendirmesiyle 27 bin lira ile 11 çeyrek ve 3 yarım altınını eve gelen bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Yusuf Tekin, Sivaslı İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Mağdurun ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kimliği belirlenen ve ardından yaşlı adamdan aldığı para ve altınlarla Bilecik'te yakalanan A.Y, Uşak'a getirildi. Zanlı, burada sevk edildiği adliyede tutuklandı. Para ve altınlar ise jandarma tarafından Yusuf Tekin'e teslim edildi.

Gazetecilere yaşadıklarını anlatan Yusuf Tekin, "Arayan kişi bizim mahalledeki kişilerin isimlerini saymaya başladı. Bana bir kişi göndereceklerini, parolanın 'devlet' olduğunu ve gelen kişiye de parola sormamı söyledi. Eve gelen ve parolayı söyleyen kişiye paraları teslim etmemi söyledi. Bir kişi geldi paraları ve altınları saydı, ben de teslim ettim. Bir de poşet istedi benden onu da verdim. Dolandırıldığımı anladıktan sonra Jandarmaya giderek durumu anlattım. Giden para bizim birikimimizdi. Allah kimsenin başına vermesin böyle bir şey. Allah Jandarmamızdan razı olsun. Bizim paralarımızı, altınlarımızı bulup geri getirdiler." dedi.

Yusuf Tekin'in eşi 78 yaşındaki Sıdıka Tekin de kendileriyle yakından ilgilenen jandarma personeline teşekkür etti.

Dolandırılmadan bir gün önce arpa ve buğday sattıklarını anlatan Tekin, "Kızımın nişanından kalma altınları vardı. Bütün bunları elimizle poşete koyup teslim ettik. Allah Jandarmamızdan razı olsun. Hepsi her yeri aradılar. Kameraları, her yeri incelediler. Bizi karakolda da misafir ettiler. Orada sürekli 'üzülmeyin, bulacağız' diye teselli verdiler. Çayımızı, çikolatamızı hiç eksik etmediler. Sonra o kişiyi bulduklarını söylediler ve bizi evimize kadar bıraktılar. Allah bin değil, bin kere razı olsun devletimizden." ifadelerini kullandı.

Uşak'ta yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı
Uşak'ta yaşlı adamı dolandıran şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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