Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Güllüçam köyünde, Mithat Erol (52) idaresindeki 64 FM 247 plakalı motosiklet İlyas Can'ın sürdüğü bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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