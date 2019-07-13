Uşak'ta trafik kazası: 2 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Güllüçam köyünde, Mithat Erol (52) idaresindeki 64 FM 247 plakalı motosiklet İlyas Can'ın sürdüğü bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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