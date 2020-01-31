Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

31.01.2020 02:39 | Son Güncelleme: 31.01.2020 02:41
Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 'nden kent merkezine doğru ilerleyen Murat Başkan yönetimindeki 64 BD 040 plakalı otomobil, Çınar Köyü yakınlarındaki rampada aynı yönde seyreden ve İran uyruklu Davoud Kohkamari'nin kullandığı 24 BD 040 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Başkan ile yanındaki Sayteks Fabrikası'nın sahibi Sadık Saymalı olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ekipler, Başkan ve Saymalı'nın cesetlerini sıkıştıkları otomobilden çıkartarak Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

Bu arada, tır sürücüsü Kohkamari, ifadesine başvurulmak üzere jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından Uşak-İzmir kara yolunda trafik normale döndü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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