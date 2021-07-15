Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta seyir halindeyken yol kenarındaki şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Uşak'ta seyir halindeyken yol kenarındaki şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muharremşah köyü yakınlarında Bekir Yılmaz (60) yönetimindeki 64 LV 359 plakalı motosiklet yol kenarındaki şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ersin Tatar Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Müge Anlı Tolga Akış Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 01:00:16. #1.15#

title