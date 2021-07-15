Uşak'ta şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ta seyir halindeyken yol kenarındaki şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Uşak'ta seyir halindeyken yol kenarındaki şarampole devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muharremşah köyü yakınlarında Bekir Yılmaz (60) yönetimindeki 64 LV 359 plakalı motosiklet yol kenarındaki şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık