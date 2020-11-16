Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

16.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:22

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Gökhan Çınar idaresindeki 34 BTV 512 plakalı otomobil, Halıyazı Mahallesi Kavşağı'nda Mehmet Altınkaya'nın kullandığı 64 KP 674 plakalı traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 2 kişi Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobille traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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