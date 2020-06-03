Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
03.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:55

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Banaz ilçesi Büyükoturak kavşağında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 64 LC 794 plakalı otomobil, Banaz'dan Afyon istikametine giden M.M. (32) idaresindeki 43 EB 558 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole savrulan otomobilde bulunan sürücü M.M. ile araçta bulunan Y.M. (28) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Banaz Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA

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