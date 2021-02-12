Uşak'ta kumar oynayan 13 şüpheliye para cezası kesildi
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Uşak'ta kumar oynayan 13 şüpheliye para cezası kesildi

12.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:44
Uşak'ta kumar oynayan 13 şüpheliye para cezası kesildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, para cezası verildi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir evde kumar oynadığı tespit edilen 13 kişiye, para cezası verildi.

Elvanlar Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığını tespit eden Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Adreste bulunan 13 kişi hakkında kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmek suçlarından para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

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