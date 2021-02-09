Uşak'ta köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor

09.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:38
Uşak'ta köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Uşak'ta yüz yüze eğitimin verileceği köy okullarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Uşak'ta yüz yüze eğitimin verileceği köy okullarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından 15 Şubat'ta tekrar yüz yüze eğitime geçilecek olan köy okullarında hazırlıklar başladı.

Kent genelinde yüz yüze eğitimin verilmesi planlanan 74 okulda, Uşak Valiliği koordinesinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Köy okullarındaki, sınıflar, koridorlar, lavabolar ve öğrencilerin kullanım alanları görevliler tarafından dezenfekte edilirken, okulların birçok noktasına sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uyarı broşürleri asılıyor.

Yine salgın tedbirleri kapsamında okulların ve sınıfların girişlerine dezenfektan kutuları yerleştirilip, okul yönetimleri tarafından da sınıflarda sosyal mesafe kurallarına göre oturma planları hazırlanıyor.

Oğlunun İlyaslı Ortaokulunda yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyen Cennet Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar yüz yüze eğitimin başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Okulların tekrar açılmasından dolayı oğlunun da çok heyecanlı olduğunu aktaran Zengin, "Okulumuzda her türlü temizlik yapıldı. Tüm bölümlerde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Sınıflarımız, sıralarımız temizlendi. Her yerde hijyen sağlandı. Okul müdürümüzle de konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. İçimiz şu an çok rahat." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Pervin Buldan Süleyman Soylu Leyla Şahin Usta Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Erol Büyükburç İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 14:38:49. #1.15#
title