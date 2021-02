Uşak'ta köy okulları yüz yüze eğitime hazırlanıyor

Uşak'ta yüz yüze eğitimin verileceği köy okullarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Salgın tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından 15 Şubat'ta tekrar yüz yüze eğitime geçilecek olan köy okullarında hazırlıklar başladı.

Kent genelinde yüz yüze eğitimin verilmesi planlanan 74 okulda, Uşak Valiliği koordinesinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

Köy okullarındaki, sınıflar, koridorlar, lavabolar ve öğrencilerin kullanım alanları görevliler tarafından dezenfekte edilirken, okulların birçok noktasına sosyal mesafe ve hijyen kuralları için uyarı broşürleri asılıyor.

Yine salgın tedbirleri kapsamında okulların ve sınıfların girişlerine dezenfektan kutuları yerleştirilip, okul yönetimleri tarafından da sınıflarda sosyal mesafe kurallarına göre oturma planları hazırlanıyor.

Oğlunun İlyaslı Ortaokulunda yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyen Cennet Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar yüz yüze eğitimin başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Okulların tekrar açılmasından dolayı oğlunun da çok heyecanlı olduğunu aktaran Zengin, "Okulumuzda her türlü temizlik yapıldı. Tüm bölümlerde dezenfekte çalışmaları yapıldı. Sınıflarımız, sıralarımız temizlendi. Her yerde hijyen sağlandı. Okul müdürümüzle de konuştuk. Gerekli bilgileri aldık. İçimiz şu an çok rahat." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık