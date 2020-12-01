Uşak'ta kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri değişti
01.12.2020 20:53 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:53
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.
Uşak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yapıldı.
Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde yeni düzenlemenin yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimizde kamu kurum ve kuruluşlarının 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak şekilde belirlenmiştir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık