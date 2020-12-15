Uşak'ta iki ayrı binada doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (5)

MAHALLE HALKI YAŞADIĞI ENDİŞE VE KORKUYU ANLATTIFevzi Çakmak Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı altyapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle bir binada doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sırasında büyük endişe ve...

MAHALLE HALKI YAŞADIĞI ENDİŞE VE KORKUYU ANLATTI

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, dün saat 14.00 sıralarında Uşak Belediyesi'nin yaptığı altyapı çalışması sırasında bir kepçenin boruya zarar vermesi nedeniyle bir binada doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sırasında büyük endişe ve korku yaşayan mahalle sakinleri olay anını anlattı. Can kaybının yaşanmadığı patlamada 7 kişi yaralanırken, birçok binada ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

'ÇOK KORKTUK'2'nci Şeker Sokak sakinleri, patlama sonrası yaşadıkları korkuyu saatler geçse de üzerlerinden atamadıklarını ifade etti. mahallede oturan Aynur Avgan, "Ben patlama olduğunda evin içerisindeydim. Öyle bir patlama oldu ki evimiz sallandı. Benim evimin içinden bir şeyin olduğunu zannettim. O sesi duyduktan sonra, deprem olsa her yer yıkılırdı diye düşündüm. Hala daha bir heyecan var üzerimde, endişem daha geçmedi. Çok korktuk" dedi. Korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Yıldız Değirmenci, "Patlama anında evdeydim. Balkonda duruyordum. Birden bir ses geldi. Elektrik telleri havaya kalktı. Apartmandan çıkanları gördüm. Yüzlerini kapata kapata çıkıyorlardı. Hemen ambulansa haber verdim" ifadelerini kullandı. 'RESMEN HAVAYA UÇTUK'6'ncı Yunus Emre Sokağı'nda meydana gelen patlamada hasar gören apartmanın sahibi Mehmet Doğru ise "Patlamada hasar gören evde oturanlar benim kiracılarımdı. Çok üzgünüm. 8 aylık bebeğe çok üzülüyorum. Doğal gazda sızıntı olabilir. Şüpheleniyorum. Benim evim gitti ama ben evimi düşünmüyorum. Kiracılarıma çok üzülüyorum. Patlama anında ben kızımla birlikte oturuyordum. Resmen havaya uçtuk. Çok üzülüyorum. Kiracılarıma acil şifalar diliyorum" dedi.

Ümmühan Dere de "Patlamanın sesine dışarıya çıktık. Ne olduğunu anlamadık. Patlamanın olduğu ev benim karşı evim. Bir karı koca 8 aylık bebekleriyle birlikte oturuyorlardı. Ailenin durumunun iyi olduğunu söylediler. Patlama sonrası gelen ambulans aileyi Uşak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ailenin vücudunda yanıkların olduğunu söylediler" dedi.

Gökçe ADAR/ İZMİR -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR