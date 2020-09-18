Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı
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Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı
18.09.2020 20:31 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:34

Uşak'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde hemzemin geçitten geçen Tahsin Güler idaresindeki 64 AAT 798 plakalı toprak yüklü tıra, İzmir'den Afyonkarahisar istikametine giden makinist Ö.E. yönetimindeki yük treni çarptı.

Devrilen tırın sürücüsü Güler, yaralandı.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Orhan Sunal
Orhan Sunal
AA Editörü
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