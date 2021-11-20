Uşak'ta fabrika yangını(2)

UŞAK (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde, geri dönüşümden rejenere iplik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın,6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,

Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Son Dakika Haberleri

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