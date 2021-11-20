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Uşak'ta fabrika yangını(2)

Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Haberler | Güncel
Uşak'ta fabrika yangını(2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIUşak Organize Sanayi Bölgesinde, geri dönüşümden rejenere iplik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın,6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

UŞAK (DHA) - YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Uşak Organize Sanayi Bölgesinde, geri dönüşümden rejenere iplik üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın,6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Demirören Haber Ajansı / Feyzi Davulcu - Son Dakika Haberleri

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