Uşak'ta eğitime kar engeli - Haberler
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Uşak'ta eğitime kar engeli

Uşak'ta eğitime kar engeli
AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Uşak Valiliği sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada hava şartları ve meteorolojik veriler dikkate alınarak bugün il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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