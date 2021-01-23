Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

23.01.2021 01:25 | Son Güncelleme: 23.01.2021 01:28
Uşak'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Uşak'ta bir binanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Uşak'ta bir binanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Feyzullah Arslan'ın (22) kullandığı 43 ZE 252 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartmanın bahçesine yuvarlanan aracı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olayda yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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