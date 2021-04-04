Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel
Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehit Alibey Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Bahar Candan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Hatayspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 09:31:44. #1.15#
title