Uşak'ta bir evde çıkan yangın, hasara yol açtı
Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uşak'ın Eşme ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şehit Alibey Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın