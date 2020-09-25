Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü
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Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü

25.09.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.09.2020 15:13

Uşak'ta Afganistan uyruklu kadın, kızıyla evlenmesini kabul etmediği kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Uşak'ta kızının evlenmesine izin vermediği şahıs tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Afgan uyruklu kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F.K (23), bir süre önce evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı aynı ülke vatandaşı Z.K'nın (16) Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki evine gitti. Burada genç kızın annesi Mahsume Kanbere (38) ile tartışan M.F.K, kadını bıçakla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanbere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları (1)
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