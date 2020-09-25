Afgan anne, küçük yaştaki kızıyla evlenmesine izin vermediği genç tarafından öldürüldü

Uşak'ta Afganistan uyruklu kadın, kızıyla evlenmesini kabul etmediği kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

Uşak'ta kızının evlenmesine izin vermediği şahıs tarafından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan Afgan uyruklu kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Alınan bilgiye göre, Afganistan uyruklu M.F.K (23), bir süre önce evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı aynı ülke vatandaşı Z.K'nın (16) Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki evine gitti. Burada genç kızın annesi Mahsume Kanbere (38) ile tartışan M.F.K, kadını bıçakla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kanbere, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık