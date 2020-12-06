Uşak sokakları sessizliğe büründü
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Uşak sokakları sessizliğe büründü

06.12.2020 22:05 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:09
Uşak sokakları sessizliğe büründü

Uşak'ta 56 saatlik kısıtlamanın son gününde il genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu görünürken sokak ve caddeler boş kaldı.

Uşak'ta 56 saatlik kısıtlamanın son gününde il genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uyduğu görünürken sokak ve caddeler boş kaldı.

Tüm Türkiye'de Cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek kısıtlamanın son gününde aşıklar şehri olarak da bilinen Uşak'ta vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyması dikkatlerden kaçmadı. Vatandaşların kısıtlamalara uyarak evde geçirdikleri Uşak'ta sokak ve caddeler boş kaldı. - UŞAK

Uşak sokakları sessizliğe büründü
Uşak sokakları sessizliğe büründü
Uşak sokakları sessizliğe büründü
Uşak sokakları sessizliğe büründü
Uşak sokakları sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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