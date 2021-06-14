Uşak Emniyeti, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
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Uşak Emniyeti, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Uşak Emniyeti, Jandarma Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda pasta kesildi.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen programda pasta kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan polis kantinine "Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pankart asıldı.

Programda, Vali Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından üzerinde "Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" yazılı pasta kesildi.

Vali Funda Kocabıyık ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'ı ve teşkilat mensuplarını tebrik etti.

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Kaynak: Habermetre

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