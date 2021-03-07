UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı

07.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 07.03.2021 09:41

Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktıUŞAK'ta da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, hafta sonu kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar ilk cumartesi gününü dışarda geçirdi.

Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı

UŞAK'ta da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, hafta sonu kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar ilk cumartesi gününü dışarda geçirdi.

Türkiye'nin virüse karşı başarısıyla dikkat çeken kentlerinden olan Uşak'ta geçen hafta 18.40'lık vaka oranı, 10.83'e düştü. Koronavirüs haritasında 'Mavi' renkle gösterilen Uşak'ın sakinleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün sokaklara ve parklara gitti. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler de kalabalık ortamlarda vatandaşlara maskelerini çıkartmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını belirten anonslar yaptığı da duyuldu.

Koronavirüse karşı Tarhana çorbası içerek bağışıklığını güçlendirdiği ifade eden vatandaşlardan Osman Eren, Uzun süredir evde kapalı kalarak psikolojik baskı oluştu. Uşak halkı olarak tedbirleri elden bırakmadık. Sosyal mesafe, maske kurallarına riayet ettik ve sonunda kazanan biz olduk dedi. Koronavirüs haritasında Uşak ilinin Mavi olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden bir diğer vatandaş Orhan Çavdar ise, tedbirleri elden bırakmayarak koronavirüs ile mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı
UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı
UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı
UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin Lady Gaga Esra Erol Bülent Ersoy Müslüm Gürses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 09:41:36. #1.15#
title