UŞAK Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı

Covid'le mücadelede başarılı kent Uşak'ta vatandaş sokağa çıktı

UŞAK'ta da kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte, hafta sonu kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar ilk cumartesi gününü dışarda geçirdi.

Türkiye'nin virüse karşı başarısıyla dikkat çeken kentlerinden olan Uşak'ta geçen hafta 18.40'lık vaka oranı, 10.83'e düştü. Koronavirüs haritasında 'Mavi' renkle gösterilen Uşak'ın sakinleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün sokaklara ve parklara gitti. Vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü. Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler de kalabalık ortamlarda vatandaşlara maskelerini çıkartmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını belirten anonslar yaptığı da duyuldu.

Koronavirüse karşı Tarhana çorbası içerek bağışıklığını güçlendirdiği ifade eden vatandaşlardan Osman Eren, Uzun süredir evde kapalı kalarak psikolojik baskı oluştu. Uşak halkı olarak tedbirleri elden bırakmadık. Sosyal mesafe, maske kurallarına riayet ettik ve sonunda kazanan biz olduk dedi. Koronavirüs haritasında Uşak ilinin Mavi olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade eden bir diğer vatandaş Orhan Çavdar ise, tedbirleri elden bırakmayarak koronavirüs ile mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı