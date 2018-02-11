Uşak AK Parti Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi Yapıldı

Uşak AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Mıllık kullandı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Uşak AK Parti İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde, tek listeyle seçime gidildi.

Yapılan oylama sonucunda Mıllık, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığına getirildi.

Mıllık, kongrede yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 17 yıllık genç bir parti olmakla beraber binlerce yıllık tarihin tecrübesini, ruhunu ve ilhamını teferrüs etmiş bir parti olduğunu söyledi.

Gençliğin bu teşkilatın en merkezinde yer aldığını ifade eden Mıllık, "AK Gençlik siyasetin öznesidir. AK Gençlik mazeret değil, çözüm üretir." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar ve AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın da katıldı.