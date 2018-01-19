Uşak Ak Parti, Cumhurbaşkanı Ziyareti Öncesinde Basın ile Biraya Geldi

AK Parti Uşak İl Başkanlığı yarın Uşak'a gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK parti Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı miting ve AK Parti 6. Uşak İl Kongresi hakkında kahvaltılı basın toplantısı düzenlendi.

AK parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, tüm Uşak halkını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılmaya ve Uşak'a yapılan hizmetlere verdiği destek ve katkı için teşekkür etmeye çağırdı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet Çakın, basın mensuplarının geçen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı. Çakın "Adil, dürüst, hakkaniyetli, habercilik konusunda özen gösteren basın kuruluşlarına ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasına ara tatile giren öğrencilere iyi bir yarıyıl tatili dileyerek, tatili ödev yaparak değil, dinlenerek ve eğlenerek geçirmelerini temenni ederek başlayan Çakın Cumhurbaşkanı'nın Uşak mitingine Uşaklıları şöyle davet etti: "Sayın Cumhurbaşkanımız yarın AK Parti Uşak 6. Olağan Kongresine katılmak için ilimize teşrif edeceklerdir. Kongremiz, 20 Ocak Cumartesi saat 15.00 de başlayacak. Cumhurbaşkanımızın Uşak' teşrifleri ile kongremizin yapılacağı Atatürk Spor Salonu önünde oluşturulan miting alanında saat 15. Sıralarında Uşak halkına seslenecek.

Hemşerilerimize seslenmelerinin ardından sayın Cumhurbaşkanımız, 6. Olağan il kongremize katılarak teşkilatımıza da seslenecektir. Bizler Uşak il teşkilatı olarak kongremize katıldığı ve bizleri onurlandırdığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz.

Program çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın Uşak'ta bazı temaslarda bulunmasını öngörmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Uşak programının resmi olarak daha kesinleşmemesi nedeniyle, gerek Uşak'a varıştan önce ve ayrıldıktan sonra farklı bir ilde devam edeceği münasebetiyle, gün içerisinde Uşak programının netleşeceğini düşünmekteyiz. Bizler, program netleştikçe Sayın basın mensuplarını bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Türkiye ve dünyada olduğu gibi gerek hükümetimizin, gerekse belediyemizin birçok hizmetinde büyük katkıları olmuştur. Uşak'ımızın son yıllardaki hızlı değişimi,; kentsel dönüşüm alanı, çevre yolu, hastane emniyet binası, hızlı tren ve havaalanı gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleri ve destekleri vardır.

Bizler de Uşak halkı ve AK Parti Uşak İl Teşkilatı olarak miting ve kongre sırasında kendilerine, Uşak'a olan destekleri ve katkılarından dolayı teşekkür etme fırsatı bulmuş olacağız. Bu vesile ile ben tüm vatandaşlarımı yarın sayın Cumhurbaşkanımızı ve Genel başkanımızı teşekkürlerimizi sunmak ve coşkulu bir şekilde karşılayabilmek için tüm Uşak halkını yarın saat 15.00 de Atatürk Spor Salonu'na bekliyoruz."

Atapark, Çayzade de düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına: AK Parti Uşak İl Başkanı Mehmet çakın, AK parti Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK parti Uşak Milletvekilleri Alim Tunç ve Mehmet Altay, AK parti merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, AK parti Kadın Kolları Uşak İl Başkanı İlknur Ertuğrul ve İl genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar katıldı. - UŞAK