Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı

15.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:17
Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı

UŞAK'ta mevsimin ilk karı yağdı.

UŞAK'ta mevsimin ilk karı yağdı. Hava sıcaklığı kent merkezinde sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü.

Kent merkezinde dün yağan yağmur, bugün sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Uşaklılar, güne karla uyandı. Park ve bahçeler ile evlerin çatılarıyla otomobillerin üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, araçlarıyla evlerinin ve iş yerlerinin önünü temizlemek için çabaladı .Uşak Belediyesi, karın etkili olduğu bölgelerde 100 kişilik ekiple tuzlama ve küreme çalışmalarına başlarken trafik ekipleri de sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları için uyardı.


Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı
Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı
Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı
Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı
Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Feyzi DAVULCU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama İlker Başbuğ Muharrem İnce Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan İsmail Kartal Abdullah Avcı Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Türk Ankara Meteoroloji
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'a mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:17:33. #1.14#
title