Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi
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Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi

25.09.2020 14:02 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:35

Tekirdağ'da ambarda çıkan yangında 700 saman balyası ile 25 ton buğday yanan çiftçi, ekiplerin çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ambarda çıkan yangında 700 saman balyası ile 25 ton buğday yandı. Ambardaki ürünleri zarar gören çiftçi Şaban Elmas (72), itfaiyenin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izledi.

Malkara'nın kırsal Hacısungur Mahallesi'nde çiftçilik yapan Şaban Elmas'ın evinin karşısındaki ambarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu bölümde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yan tarafta çuvalların içinde bulunan buğdaylara sıçradı.

Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi

Mahallelinin hortum ve kovalarla su dökerek müdahale ettiği yangın ihbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 700 saman balyası ile 25 ton buğday yanarak kullanılmaz hale geldi.

Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi

"YANGIN NASIL ÇIKTI ANLAMADIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Saman ve buğdayları küle dönünce büyük üzüntü yaşayan Şaban Elmas, yangının nasıl çıktığını anlamadığını belirterek, "Duman gördüm. Balyalarıma baktım hiçbir şey yoktu. Ama ne olduysa oldu birden alev aldı yangın çıktı. Nasıl çıktı anlamış değilim. Ambarımda yaklaşık 700 tane saman balyası vardı. Hepsi yandı. Ayrıca ambarımda 25 ton da yeni biçilmiş buğdayım vardı. Onlar da yandı. Ambardaki her şeyim yandı. Çok üzgünüm" dedi.

Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşları dökerek izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (15)
ADEM SİHLİ: insallah ordaki yetkililer bu amcaya yardimci olur
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.....: Tarım ve köyişleri bakanlığı zararı karşılamalı yada Acun ve Ağaoğlu gibi zenginler yardım etmeli!
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İSHAK43: Peşin hüküm vermeyin hemen uşrunu, zekatını verip vermediğini bilmiyorsunuz? İş adamları olur kurumlar olur yardım eden biri çıkar inşaAllah çok üzücü 1 yıllık beklentisi duman olmuş Allah C.C. Yardımcısı olsun
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