"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi
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"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Fenomen Eylül Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangından etkilenen bölgelere yardım gönderdiği için sel felaketi yaşayan illere gönderecek parasının kalmadığını söyledi. Yardım göndermek için takipçilerine kendi ürünlerini satın aldırmak isteyen Öztürk'e tepki yağmaya başladı.

Fenomen ve oyuncu Eylül Öztürk, geçtiğimiz günlerdeyangında evleri zarar gören vatandaşlar için takipçileriyle sosyal medya üzerinden yardım topladı. Yaptığım paylaşımda yardım için ayırdıkları bütçenin hepsini kullandıklarını söyleyen oyuncu, sel bölgesindeki vatandaşlar için ürün satışı yaptığı takdirde bağış göndereceğini söyledi.

SATTIĞI ÜRÜN KARŞILIĞINDA BAĞIŞ YAPTI

Öztürk'ün ürün satışı karşılığında yardım yapacağını söylemesi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken peş peşe tepkiler geldi. Kendi markalarındaki tüm ürünlerde indirim yapan Öztürk, sattığı ürünlerin geliriyle de afet bölgesine yardım tırları gönderdi. Yaptığı açıklamadan dolayı tepki çeken fenomen için "Direk IBAN verse tamam da bu yaptığı korkunç" ve "Alacağımız ürün parasını yollasak daha çok para yollamış oluruz, inanılır gibi değil" dedi.

'Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım' diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi

20 BİN ADET SU YOLLADI

Ürün satışı karşılığında tır gönderdiklerini söyleyen Eylül Öztürk, afet bölgesine 20 bin adet su gönderdiğini, bunun yanı sıra diğer ihtiyaç duyulan malzemeleri de göndereceğini söyledi.

'Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım' diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi

"BİZ KİMSEDEN KARŞILIKSIZ PARA TOPLAMADIK"

Fenomen, gönderdiği tırların üzerinde markasının adını yazdırmasıyla ilgili "O para halkın değil mi?" diye mesaj atan takipçisine "Değil arkadaşlar. O para bize ait. Biz kimseden karşılıksız para toplamadık. Biz bir marka olarak satış yaptık. Parasını veren ürününü aldı, üstelik en indirimli haliyle. Biz de fatura kestik, üstüne devlet vergisini ödedik. Ve kalan karı, yani bize ait olan kısmını cebimize koymak yerine yardım tırı çıkarttık. Böylelikle bir ürün alırken güzel bir şeye de vesile olmuş olundu" dedi.

'Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım' diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi
'Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım' diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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"Ürünlerimi alın, afet bölgesine yardım yapacağım" diyen Eylül Öztürk'e tepkiler çığ gibi - Haberler Magazin
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