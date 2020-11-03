Urla nerededir? Urla coğrafyası ve nüfusu nedir?

Ege Bölgesi'nde bulunan Urla, doğal güzellikleri ve turizm bakımından ilgi çekmektedir. Peki, Urla nerededir? Urla coğrafyası ve nüfusu nedir?

Urla, Güvendik sırtlarından Urla kıyıları ve önündeki 12 ada ile İzmir Körfezi seyredilebilmektedir. Bademler Mahallesi, tiyatrosu ve sera çiçekçiliği ile bilinmektedir. Barbaros, Özbek, Balıklıova ve Gülbahçe Mahalleleri de turizm açısından öne çıkmaktadır. Peki, Urla nerededir? Urla coğrafyası ve nüfusu nedir?

URLA NEREDEDİR?

Urla, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Güzelbahçe ve Seferihisar, batısında Çeşme, kuzeybatısında Karaburun ve Ege Denizi, kuzeyinde İzmir Körfezi ve güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır.

URLA NÜFUSU VE COĞRAFYASI NEDİR?

Nüfusu TÜİK 2019 yılı verilerine göre 67.339'dur. Urla, şehir merkezine 35 km uzaklıkta yer alır. İlçenin doğusunda Güzelbahçe ve Seferihisar, batısında Çeşme, kuzeybatısında Karaburun ve Ege Denizi, kuzeyinde İzmir Körfezi ve güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Yüzölçümü 727 km²'dir. Otuz altı mahallesi vardır. Belediye binası Hacıisa, Urla'da konumlanmıştır.