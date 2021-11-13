Urla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Urla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Urla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, B.Ç'ye (45) ait olduğu belirlenen evde arama yaptı.

Evde 29 kök Hint keneviri, 875 gram kurutulmuş Hint keneviri, pompalı tüfek, 16 tüfek fişeği, 48 tabanca fişeği ile havalandırma ve ısıtma sistemi düzenekleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Azmin sonu Oxford'a çıktı

Azmin sonu Oxford'a çıktı

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title