Urla'da trafikteki kadınların Anneler Günü, karanfille kutlandı

İzmir'in Urla ilçesinde trafik denetimi yapan polis, Anneler Günü nedeniyle kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.

İzmir'in Urla ilçesinde trafik denetimi yapan polis, Anneler Günü nedeniyle kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.

Bülent Baratalı Bulvarı'nda araçları durduran ekipleri sokağa çıkma iznine dair belgeleri kontrol etti, emniyet kemeri takmayanları uyardı.

Maske takmayanları da uyaran ekipler, tedbirlere uyulması sayesinde salgının daha çabuk atlatılacağını anlattı.

Polis, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Urla İlçe Emniyet Müdürü Zeynep Erdoğan Derse, "Tam kapanma günlerinde de güvenli bir seyahat ortamı oluşturmak için sürekli çalışıyoruz. Bugün Anneler Günü dolayısı ile uygulamalarımızda anne ve anne adayı sürücülerimizle yolculara sevgimizin ifadesi olarak karanfil takdim ettik, günlerini kutladık." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri