Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi - Haberler
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Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi

AA / Göksel Kayseri - Haberler | Güncel
Urla'da kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye para cezası kesildi

İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 8 kişiye, toplam 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.

Urla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çeşmaaltı'ndaki bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kumar oynamada kullanılan malzemelere el konurken, 8 şüpheliye 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatıldı.

AA / Göksel Kayseri - Son Dakika Haberleri

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