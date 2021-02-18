Urla'da çiftçilere traktör eğitimi verildi
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Urla'da çiftçilere traktör eğitimi verildi

18.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 18.02.2021 16:42
Urla'da çiftçilere traktör eğitimi verildi

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere traktör kullanırken uyulması gereken kurallar ve kullanılması gereken teçhizatlar konusunda eğitim verdi.

Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere traktör kullanırken uyulması gereken kurallar ve kullanılması gereken teçhizatlar konusunda eğitim verdi.

Urla Kuşçular Mahallesindeki eğitimde özellikle geceleri römork ile trafiğe çıkıldığında reflektör kullanımının önemine ve kullanılmaması durumunda uygulanan cezai müeyyideler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonrasında römork reflektörleri, Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan tarafından çiftçilere teslim edildi.

Eğitimlerin önümüzdeki günlerde Urla'nın diğer mahallelerinde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Kayseri

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