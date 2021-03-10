Ürgüp ve Uçhisar belediye başkanları Miraç Kandili'ni kutladı
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Ürgüp ve Uçhisar belediye başkanları Miraç Kandili'ni kutladı

10.03.2021 15:01 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:04
Ürgüp ve Uçhisar belediye başkanları Miraç Kandili'ni kutladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eden Aktürk, kutlu gecenin insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diledi.

Mesajında, kandillerin, insanların kurtuluşuna vesile olan rahmet ve mağfiret iklimleri olduğunu belirten Aktürk, "Peygamber Efendimizin mucizelerinden olan miraç hadisesi, onun şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliştir. Böylesine önemli günler ruhumuzu karartan duygu ve düşünceleri kalplerimizden atarak üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsattır." dedi.

Başkan Süslü ise tüm Müslümanların kandil gecesini faydalı şekilde idrak edebilmek için ibadetlerle süsleyeceğini kaydettiği mesajında, "Miraç ilimde, ahlakta, sanatta, hukukta, iktisatta, medeni olmada kısacası insanlığa faydalı her alanda başarılı olmaktır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in, Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ne kavuşmanın ve kutlamanın büyük heyecan ve mutluluğu içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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