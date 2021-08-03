Ürgüp'ten gönderilen yardım tırı Manavgat'a ulaştı

Ürgüp Belediyesi öncülüğünde Ürgüp'te bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından Manavgat'a gönderilen yardım tırı Manavgat'ta bulunan AFAD merkezine ulaştırıldı.

Ürgüp Belediyesi öncülüğünde Ürgüp'te bulunan sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından Manavgat'a gönderilen yardım tırı Manavgat'ta bulunan AFAD merkezine ulaştırıldı.

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardım tırı kampanyası sonrasında sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve vatandaşlar tarafından bir tır ihtiyaç malzemesi Ürgüp'te düzenlenen tören ile dualar eşliğinde Manavgat'a gönderilmişti. Ürgüp'ten gönderilen yardım tırı Manavgat'ta bulunan AFAD merkezine ulaştırılmasının ardından ihtiyaç malzemeleri Ürgüp Belediyesi görevlilerince burada bulunan yetkililere teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı